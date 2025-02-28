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С нами не соскучишься!

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Кто такие девушки-флэпперы из 1920-х, чем они удивляли современников и к чему стремились

Кто такие девушки-флэпперы из 1920-х, чем они удивляли современников и к чему стремились

Сто лет назад женщины как будто проснулись после многовекового сна: внезапно стало очевидно, что жизнь дается всего один раз, что она коротка, а, следовательно, есть смысл прожить ее с удовольствием, без глупых и лишних ограничений.

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