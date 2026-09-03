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Русская весна

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По всей Испании прошли многотысячные антимигрантские митинги (ВИДЕО)

По всей Испании прошли многотысячные антимигрантские митинги (ВИДЕО)

По всей Испании вчера прошли многотысячные антимигрантские митинги — в поддержку жителей африканского эксклава Сеута, страдающего от наплыва мигрантов.

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