Крымские предприниматели смогут оплатить налоги через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»

С 1 апреля 2024 года индивидуальные предприниматели смогут направлять в налоговые органы налоговую (бухгалтерскую) отчетность через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
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