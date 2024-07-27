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Российская ПВО предотвратила атаки украинских беспилотников в трех регионах

Российская ПВО предотвратила атаки украинских беспилотников в трех регионах

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации обезвредили три украинских беспилотника в небе над тремя регионами страны – Белгородской, Рязанской и Саратовской областями.

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Комментарии
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ИС
И Сергеев
Над нейтральными водами Чёрного моря летают самолёты разведчики НАТО. После чего ВСУ наносят удар по Крыму. Надо предупредить США, что их разведывательные самолёты вмешиваются в военные действия на территории России, поэтому военные самолёты НАТО появившиеся над Чёрным морем после 30 июля будут сбиты. Эти акции надо рассматривать, как единичные акции защиты, не исполняющие функций нападения на НАТО.
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