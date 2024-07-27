ИС

И Сергеев

Над нейтральными водами Чёрного моря летают самолёты разведчики НАТО. После чего ВСУ наносят удар по Крыму. Надо предупредить США, что их разведывательные самолёты вмешиваются в военные действия на территории России, поэтому военные самолёты НАТО появившиеся над Чёрным морем после 30 июля будут сбиты. Эти акции надо рассматривать, как единичные акции защиты, не исполняющие функций нападения на НАТО.