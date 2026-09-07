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Факторы, влияющие на заключение контрактов в «Рособоронэкспорте»

Факторы, влияющие на заключение контрактов в «Рособоронэкспорте»

В «Рособоронэкспорте» раскрыли ключевые факторы, которые оказывают влияние на заключение контрактов в сфере военно-технического сотрудничества.

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