Xiaomi представила робот-пылесос Mijia 6 Max с усовершенствованной системой уборки

Mijia 6 Max оборудован бионическими двойными механическими ножками, позволяющими преодолевать одиночные ступени высотой до 6 см.
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