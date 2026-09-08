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Регионы России

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Xiaomi представила робот-пылесос Mijia 6 Max с усовершенствованной системой уборки

Xiaomi представила робот-пылесос Mijia 6 Max с усовершенствованной системой уборки

Mijia 6 Max оборудован бионическими двойными механическими ножками, позволяющими преодолевать одиночные ступени высотой до 6 см.

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