Таксисты и полицейские разводили участников СВО в Шереметьево. Арестованы 23 члена ОПГ

ТАСС: 23 человека арестованы по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево Басманный районный суд Москвы арестовал 23 человека, подозреваемых в участии в ОПГ, занимавшейся хищениями у военнослужащих, возвращавшихся из зоны СВО через аэропорт Шереметьево.