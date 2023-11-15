В Госдуму наконец внесены так ожидаемые российскими пенсионерами законы. Теперь всё зависит от "Единой России"

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Если эти копейки , что надумали в Думе перевести на карты игральные , то всё получается , что можно до скончания века перетасовывать их , но итог будет один- останутся те же копейки . Ни одного рубля даже не добавили , а наоборот отняли . Да пенсионеры вообще не должны облагаться налогом или будет получаться ка сейчас дали и тут же забрали , а олигархи такие нововведения вообще не почувствуют им всё равно сосёт из землицы русской столько сколько им надо и по большей части это иноземцы не русские . А наши безграмотные избранники за что угодно ручонки свои поднимут при голосовании лишь бы усидеть на своём сытном месте . Очень хочется знать каким образом начисляется зарплата госслужащих , что она довольно внушительная , и даже сказал бы астрономическая . Как же они ненавидят народ .