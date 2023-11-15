Интересная жизнь с Vera Star Фото: bangkokbook.ru Под занавес года наши парламентарии решили порадовать население, что прямо скажем на них абсолютно не похоже.
В Госдуму наконец внесены так ожидаемые российскими пенсионерами законы. Теперь всё зависит от "Единой России"
Комментарии
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VG
Vasily Golov
За работу на одном предприятии.Это не выслуга.Уравниловка.Уходил на пенсию я и военпред,подполковник. У меня 132 руб.у военпреда 286 руб.По ранжиру должностей на равных. у Меня 50% от зарплаты,у него 75%.
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если эти копейки , что надумали в Думе перевести на карты игральные , то всё получается , что можно до скончания века перетасовывать их , но итог будет один- останутся те же копейки . Ни одного рубля даже не добавили , а наоборот отняли . Да пенсионеры вообще не должны облагаться налогом или будет получаться ка сейчас дали и тут же забрали , а олигархи такие нововведения вообще не почувствуют им всё равно сосёт из землицы русской столько сколько им надо и по большей части это иноземцы не русские . А наши безграмотные избранники за что угодно ручонки свои поднимут при голосовании лишь бы усидеть на своём сытном месте . Очень хочется знать каким образом начисляется зарплата госслужащих , что она довольно внушительная , и даже сказал бы астрономическая . Как же они ненавидят народ .
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11 час.
Nikolay Kuchkov
Отец в 1970 году ушёл на пенсию подполковником, говорил ,что выше 240 только генералитету платят...
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9 час.
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