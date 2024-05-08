В 2022 г., чтобы сохранить миллион, друг купил б/у Сандеро, а я новую Весту. Прошло 2 года — стало ясно, кто оказался в выигрыше

До 2022 года я и подумать не мог, что мой теперь уже 6-летний Рапид будет стоить больше 1,5 млн. рублей, а купить нового "европейца" или "японца" я теперь не смогу как минимум по двум причинам: Во-первых, официальных поставок японских марок в Россию больше нет, а то, что продаётся, не всегда адаптировано для нашего климата Во-вторых, […] Сообщение В 2022 г.