МЧС: на сгоревшей в Барнауле мебельной фабрике были нарушения пожарной безопасности

Их выявили еще при плановой проверке в 2019 году, однако к марту 2024 года большинство так и не устранили На мебельной фабрике, которая сгорела в Барнауле 29 сентября 2024 года, еще несколько лет назад были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.