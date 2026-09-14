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Живая Кубань

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Участник ОПГ обманул двух пенсионерок на 1,2 миллиона рублей. Злоумышленнику вынесли приговор

Участник ОПГ обманул двух пенсионерок на 1,2 миллиона рублей. Злоумышленнику вынесли приговор

Участник ОПГ обманул двух пенсионерок на 1,2 миллиона рублей. Злоумышленнику вынесли приговорДве пожилые жительницы Волгоградской области стали жертвами одной и той же схемы: им звонили незнакомцы и убеждали, что их сбережения вот-вот спишут мошенники.

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