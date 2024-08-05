Гороскоп на 5 августа

5 августаОвныАвгуст – бархатный сезон, и вам он чрезвычайно подходит для отдыха. Если ещё не были в отпуске, обязательно отдохните сейчас, несмотря на ретро-Меркурий!ТельцыНе все из вас сегодня смогут сказать, чего же им хочется: в мыслях сейчас беспорядок.