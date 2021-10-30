Врачи заступились за иркутского коллегу, попросившего непривитых «помирать дома»

Эксперты программы «Своя правда» на НТВ встали на сторону главврача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, который посоветовал непривитым россиянам, заразившимся коронавирусом, «помирать дома».
Эксперты программы «Своя правда» на НТВ встали на сторону главврача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, который посоветовал непривитым россиянам, заразившимся коронавирусом, «помирать дома».
Свежие комментарии