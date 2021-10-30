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Врачи заступились за иркутского коллегу, попросившего непривитых «помирать дома»

Врачи заступились за иркутского коллегу, попросившего непривитых «помирать дома»

Эксперты программы «Своя правда» на НТВ встали на сторону главврача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, который посоветовал непривитым россиянам, заразившимся коронавирусом, «помирать дома».

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