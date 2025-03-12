Внедорожник Range Rover Sport получил «зимнюю» версию

Он будет выпущена тиражом три экземпляра и станет продолжением прошлогодней серии Park City Edition. Такие машины отличатся окраской кузова, отделкой салона и оснащением, в том числе тормозами Brembo и углепластиковыми колесами диаметром 23 дюйма.
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