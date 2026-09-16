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Численность бурых медведей, зарплаты поваров и «Антиплагиат 2.0»

Численность бурых медведей, зарплаты поваров и «Антиплагиат 2.0»

- Численность бурых медведей в России выросла с 130 тыс. в 1990 году до 307,9 тыс. в 2026-м; - Басманный суд Москвы отказал в смягчении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян, находящимся под следствием за убийство отца-тирана уже восемь лет; - Зарплаты поваров выросли на фоне дефицита кадров в общепите; - В вузах проходит тесты новая система «Антиплагиат 2.

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