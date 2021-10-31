К маме пришла переписчица: жалуется что все выгоняют, обзывают и указывают направление

Театр абсурдаПолитикаК маме пришла переписчица: жалуется что все выгоняют, обзывают и указывают направление автор - Яна Штефф Моя мама - человек старой закалки, честный, открытый, доверчивый.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь РябикинаДа потому, что власти нынешней люди и на грош не верят! Сам главный врун страны уже настолько изоврался, что каждый готов ему глотку перегрызть! Делайте выводы власть имущие - терпение у народа заканчивается и вилы в каждом доме найдутся.Татьяна БушмелеваИ часто вы по улицам с вилами бегаете?Татьяна БушмелеваВопрос к автору материала : Полила грязью с гнусавыми сомнениями всех окружающих и что? легче стало? А без этого пустого гундения дороги бы не построили? А может к малонаселённым посёлкам (в малонаселённых местах) школы ближе подъехали ? Вонь для отпугивания хороша, а вонять что бы потом в этом жить - автор точно затейница из театра абсурда....Комментировать
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