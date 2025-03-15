Психопаты любить не умеют!

Если вам “посчастливилось” встретить психопата – бегите от него, и побыстрее. В таких отношениях помощь потребуется не ему, а именно вам, если хотите выжить… Психопат – это человек с глубокой патологией характера.
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