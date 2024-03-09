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Глава МИД Польши Сикорский: Макрон хотел припугнуть солдатами НАТО Путина

Глава МИД Польши Сикорский: Макрон хотел припугнуть солдатами НАТО Путина

Радослав Сикорский, руководитель польской дипломатии, комментируя сообщение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, пояснил, что французский лидер попытаться "заставить президента РФ Владимира Путина бояться".

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Комментарии
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Silver Kont
А русским снарядам всё равно, кого истреблять - хохлов, пшеков, лягушатников, пиндосов и т.п. ....  А если ещё накроют &quot;солнцепёками&quot; и какая-то тварь выживет, то отправить домой, чтобы рассказала, как оно там, вна окраине....&quot; И не ходите, гейропейцы, на окраину воевать...&quot;....
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