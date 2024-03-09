Глава МИД Польши Сикорский: Макрон хотел припугнуть солдатами НАТО Путина

Радослав Сикорский, руководитель польской дипломатии, комментируя сообщение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, пояснил, что французский лидер попытаться "заставить президента РФ Владимира Путина бояться".
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