Глава МИД Польши Сикорский: Макрон хотел припугнуть солдатами НАТО Путина

Silver Kont

А русским снарядам всё равно, кого истреблять - хохлов, пшеков, лягушатников, пиндосов и т.п. .... А если ещё накроют "солнцепёками" и какая-то тварь выживет, то отправить домой, чтобы рассказала, как оно там, вна окраине...." И не ходите, гейропейцы, на окраину воевать..."....