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Несекретные материалы

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ГУ МВД ответил иностранцам претендующим на русские земли

Ответ ГУ МВД по вопросам миграции на скандальные заявления о притязаниях иностранцев на исторические земли русской СибириРоссия была и остается открытой для иностранных граждан.

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Комментарии
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Татьяна Климова
Пока какая нибудь замоташка не совершит теракт в Москве, наше правительство так и будет с ними возиться! И завозить их вагонами! Мы граждане нашей страны тоже можем многое сделать, чтобы эти мастурбеки уехали. Не общайтесь с ними, игнорируйте, не покупайте у них ничего. Отводите своих детей от них и их отпрысков! Учите так же делать своих детей! Чужаки должны уехать к себе домой!
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