ГУ МВД ответил иностранцам претендующим на русские земли

Татьяна Климова

Пока какая нибудь замоташка не совершит теракт в Москве, наше правительство так и будет с ними возиться! И завозить их вагонами! Мы граждане нашей страны тоже можем многое сделать, чтобы эти мастурбеки уехали. Не общайтесь с ними, игнорируйте, не покупайте у них ничего. Отводите своих детей от них и их отпрысков! Учите так же делать своих детей! Чужаки должны уехать к себе домой!