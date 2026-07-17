В Татарстане обновили реестр кладбищ и очистных сооружений

Специалисты Фонда пространственных данных Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления завершили работу по обновлению и уточнению перечней кладбищ и очистных сооружений на территории республики, сообщает Минземимущество РТ.
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