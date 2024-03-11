Страна и люди
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Страна и люди

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Кто-то из Казахстана собрался передать военный груз небратьям. Токаев не при делах?

Кто-то из Казахстана собрался передать военный груз небратьям. Токаев не при делах?

КОТ  КОСТЯН Кто-то решил рассорить Россию и Казахстан путем очередного информационного вброса. Хотя, нельзя исключать, что это «дружеский жест» со стороны отечественных спецслужб, которые решили в своеобразной манере предупредить соседей о том, что они знают об их проделках.

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