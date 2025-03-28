Валиева потребовала пересмотра решения по делу о допинге

Фигуристка Валиева запросила пересмотр решения о дисквалификации из-за допинга Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой обратились с запросом о пересмотре решения Верховного суда Швейцарии, который подтвердил дисквалификацию спортсменки, вынесенную Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщает Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии