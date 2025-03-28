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Валиева потребовала пересмотра решения по делу о допинге

Валиева потребовала пересмотра решения по делу о допинге

Фигуристка Валиева запросила пересмотр решения о дисквалификации из-за допинга Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой обратились с запросом о пересмотре решения Верховного суда Швейцарии, который подтвердил дисквалификацию спортсменки, вынесенную Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщает Associated Press.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Пока высокие власти, кормящиеся от спортивного корыта, не впишутся за нашу ласточку, ничего Камила не добьется ???
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