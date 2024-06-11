Забытые концепты: Bertone Karisma на агрегатах Porsche 911

Не секрет, что творческие поиски Porsche с числом дверей более двух начались задолго до модели Panamera: ещё в начале 1950-х немецкая компания построила для Studebaker прогрессивный седан Z-87, оснащённый двигателем жидкостного охлаждения и независимыми подвесками всех колёс.