Забытые концепты: Bertone Karisma на агрегатах Porsche 911

Не секрет, что творческие поиски Porsche с числом дверей более двух начались задолго до модели Panamera: ещё в начале 1950-х немецкая компания построила для Studebaker прогрессивный седан Z-87, оснащённый двигателем жидкостного охлаждения и независимыми подвесками всех колёс.
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