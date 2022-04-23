«ПСЖ» 8 раз за последние 10 сезонов выиграл чемпионат Франции. Еще 2 – «Лилль» и «Монако»

«ПСЖ» стал чемпионом Франции в 8-й раз за последние 10 лет. Команда Маурисио Почеттино завоевала титул в 34-м туре, сыграв вничью с «Лансом» (1:1) на своем поле.

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