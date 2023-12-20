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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников в 1-м матче после травмы: 2-й гол в сезоне, 4 броска и 5 хитов за 15:58 с «Вегасом». У него 12 очков в 17 играх

Андрей Свечников в 1-м матче после травмы: 2-й гол в сезоне, 4 броска и 5 хитов за 15:58 с «Вегасом». У него 12 очков в 17 играх

Форвард «Каролины» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (6:3).  Россиянин сыграл впервые с 7 декабря.

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