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Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»

Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»

В одном из репортажей украинского телевидения впервые был продемонстрирован телезрителям морской беспилотный аппарат «Козак Мамай», который украинские СМИ характеризуют как «самый быстрый» в регионе Черного моря.

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