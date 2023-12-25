Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»

В одном из репортажей украинского телевидения впервые был продемонстрирован телезрителям морской беспилотный аппарат «Козак Мамай», который украинские СМИ характеризуют как «самый быстрый» в регионе Черного моря.
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