В ООН указали на признаки геноцида в действиях Израиля по отношению к палестинцам в Газе

Специальный комитет Организации Объединенных Наций по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях считает, что действия израильских властей с момента обострения конфликта с Палестиной могут рассматриваться как геноцид.