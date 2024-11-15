В ООН указали на признаки геноцида в действиях Израиля по отношению к палестинцам в Газе

Специальный комитет Организации Объединенных Наций по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях считает, что действия израильских властей с момента обострения конфликта с Палестиной могут рассматриваться как геноцид.
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