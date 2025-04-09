Пушков: Американские леволибералы не против убийства Трампа и Маска

Большинство американского сообщества леволиберальных воззрений не против физического устранения политических оппонентов, в том числе, многие из них считают неплохой идей убийство президента США Дональда Трампа и его сподвижника Илона Маска.
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