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Вертолёт специально пошёл на таран? Первая катастрофа Трампа – самая страшная после "11 сентября"

Вертолёт специально пошёл на таран? Первая катастрофа Трампа – самая страшная после "11 сентября"

Вночь на 30 января в небе над Вашингтоном произошла трагедия – заходивший на посадку пассажирский самолёт American Airlines 5342 с 64 пассажирами на борту врезался в военный вертолёт, который выполнял "тренировочный полёт", причём по какому-то странному совпадению пролетал через глиссаду аэропорта им.

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Я не удивлюсь если окажется, что вертолётом управляли трансгендеры!
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17 час.
ВВ
Владимир Викторович
Так уже же сказано было, что в ответ диспетчеру слышались только охи и вздохи...это пид@расы оттопыривалсь в кабине...
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16 час.
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