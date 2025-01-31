Вертолёт специально пошёл на таран? Первая катастрофа Трампа – самая страшная после "11 сентября"

Вночь на 30 января в небе над Вашингтоном произошла трагедия – заходивший на посадку пассажирский самолёт American Airlines 5342 с 64 пассажирами на борту врезался в военный вертолёт, который выполнял "тренировочный полёт", причём по какому-то странному совпадению пролетал через глиссаду аэропорта им.