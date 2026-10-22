Такер Карлсон выступил с резкой оценкой политики Вашингтона в отношении украинского конфликта. В эфире собственного YouTube-канала, где он беседовал с лидером Рабочей партии Великобритании Джорджем Галлоуэем, американский журналист заявил: Соединённые Штаты де-факто находятся в состоянии войны с Россией.