Такер Карлсон выступил с резкой оценкой политики Вашингтона в отношении украинского конфликта. В эфире собственного YouTube-канала, где он беседовал с лидером Рабочей партии Великобритании Джорджем Галлоуэем, американский журналист заявил: Соединённые Штаты де-факто находятся в состоянии войны с Россией.
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