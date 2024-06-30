Кабмин по просьбе военкоров расширил полномочия ВВК в части признания раненых участников СВО инвалидами

Правительство РФ утвердило свое Постановление «Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки».
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