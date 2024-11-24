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“Попутал берега”, – звезду SHAMAN с треском разнесли в Сети

“Попутал берега”, – звезду SHAMAN с треском разнесли в Сети

Известный исполнитель Ярослав Дронов, более узнаваемый под сценическим именем SHAMAN, оказывается в центре внимания общественности не только благодаря своим песням, но и из-за обвинений в “звездной болезни”.

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Комментарии
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Татьяна Мироненко
О певце будут судить поклонники, а журналисты послушают
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15 час.
Сергей Oблезов
Шаман гордость России! А гордон обыкновенная завистливая и вздорная шалава. Ни этой дуре оспаривать указы президента! Народ плюётся ,когда подобные рожи лезут на сцену, чтобы пиарить себя!
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8 час.

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