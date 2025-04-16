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Новости от Богданова

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РЕПЛИКА В, БОГДАНОВА.

РФ. г. ТЮМЕНЬ. РЕПЛИКА ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА НА СООБЩЕНИИ МУРЗАГУЛОВА О СМЕРТИ ПУТИНА. Вы, Ростислав, уже несколько раз повторяете ЛЕГЕНДИРОВАННЫЕ профессионалами сообщения о смерти Путина, на первый взгляд, похожие на правду, но вскоре эта ложь улетучивается из эфирного пространства.

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