РЕПЛИКА В, БОГДАНОВА.

РФ. г. ТЮМЕНЬ. РЕПЛИКА ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА НА СООБЩЕНИИ МУРЗАГУЛОВА О СМЕРТИ ПУТИНА. Вы, Ростислав, уже несколько раз повторяете ЛЕГЕНДИРОВАННЫЕ профессионалами сообщения о смерти Путина, на первый взгляд, похожие на правду, но вскоре эта ложь улетучивается из эфирного пространства.