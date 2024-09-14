Дело «Четвёртого рейха»: как дети советской элиты хотели свергнуть Сталина

В самом центре Москвы — на Большом Каменном мосту — летом 1943 года убили двоих подростков. Началось следствие, которое неожиданно вывело сотрудников правоохранительных органов на подпольную организацию, члены которой планировали захватить власть в стране и создать «Четвёртый рейх».