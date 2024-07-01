Приметы и обычаи народного и церковного праздника, отмечаемого 2 июля

2 июля отмечается церковно-народный праздник Зосима Пчельник, посвященный памяти святого Зосимы. Этот день является особенным для православных верующих, которые чтут память святого и отмечают его благочестием и добрыми делами.
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