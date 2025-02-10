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Царьград

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Эксперт перечислил 4 ключевых фактора, влияющих на размер пенсии

Эксперт перечислил 4 ключевых фактора, влияющих на размер пенсии

Балынин объяснил, что нужно делать для получения пенсии в размере 80 тысяч рублейИметь пенсию в размере 80 тысяч рублей вполне возможно, считает доцент Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.

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