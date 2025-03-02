REUTERS/Evelyn Hockstein Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии на Украине на месяц, заявил французский лидер интервью изданию Le Figaro.
Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине на месяц
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Ну конечно, перемирие на м5сяц, чтобы укронацистов накачать техникой и боеприпасами. О5и что, действительно верят, что Россия пойдет на это? Хотя... если учесть, как с начала СВО ВКС Росии старательно обходили своим вниманием порты, ж/д развязки и мосты в приграничье Украи5ы с 5ыропой, чтобы киевский режим мог бемпрепятсвенно получать военную помощь, все может быть. Кому-то в верхах очень выгодно поодолжение СВО..
Ответить
12 час.
Свежие комментарии