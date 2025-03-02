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Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине на месяц

Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине на месяц

REUTERS/Evelyn Hockstein Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии на Украине на месяц, заявил французский лидер интервью изданию Le Figaro.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну конечно, перемирие на м5сяц, чтобы укронацистов накачать техникой и боеприпасами. О5и что, действительно верят, что Россия пойдет на это? Хотя... если учесть, как с начала СВО ВКС Росии старательно обходили своим вниманием порты, ж/д развязки и мосты в приграничье Украи5ы с 5ыропой, чтобы киевский режим мог бемпрепятсвенно получать военную помощь, все может быть. Кому-то в верхах очень выгодно поодолжение СВО..
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