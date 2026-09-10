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Орловские новости

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Под Орлом два брата прибыльно поиграли в «мобильную игру»

Под Орлом два брата прибыльно поиграли в «мобильную игру»

Два брата, одному из которых не исполнилось ещё и 18 лет, попали под подозрение в краже крупной суммы у своего знакомого.

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