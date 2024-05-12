Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Natalia Ivanova

Если в состав правительства вошёл Решетников - значит с Мишустиным что то не так. И чей это выкормыш Решетников? Наворотил в Пермском крае и пошёл на повышение. И как избежал уголовного дела? Организовал себе полное обеспечение и как отмазался то? Сказал, что лично деньги из фонда не тратил. Его подчинённые брали деньги и расходовали их на Решетникова и его семью - несколько миллионов - значит это взятка?