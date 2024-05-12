На места министров выдвинуты губернаторы трёх регионов.фото: government.ru--> Председатель правительства Михаил Мишустин внёс кандидатуры вице-премьеров и министров на рассмотрение Госдумы.
Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Комментарии
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Natalia Ivanova
Если в состав правительства вошёл Решетников - значит с Мишустиным что то не так. И чей это выкормыш Решетников? Наворотил в Пермском крае и пошёл на повышение. И как избежал уголовного дела? Организовал себе полное обеспечение и как отмазался то? Сказал, что лично деньги из фонда не тратил. Его подчинённые брали деньги и расходовали их на Решетникова и его семью - несколько миллионов - значит это взятка?
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11 час.
лл
лина любимцева
Назначения Мишустина в большинстве МЕНЯ СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАЛИ.... Были надежды на улучшение ситуации, но... Ничего хорошего я уже больше не жду от этого правительства.
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7 час.
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