AF-News 13 сентября 2026 г. В пятницу, 11 сентября, днём ВС РФ нанесли удар по центру Павлограда. Украинская сторона сразу же заявила, что РФ ударила по ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС «Они предали Роди...
- АМ Украина выживет к...
- Арест «Профессора...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым