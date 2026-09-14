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Русский Днепропетровск

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Инструктор ВСУ раскрыл цель удара ВС РФ по центру в Павлограде — стоянка военных пикапов, а не ТРЦ

Инструктор ВСУ раскрыл цель удара ВС РФ по центру в Павлограде — стоянка военных пикапов, а не ТРЦ

AF-News 13 сентября 2026 г.   В пятницу, 11 сентября, днём ВС РФ нанесли удар по центру Павлограда. Украинская сторона сразу же заявила, что РФ ударила по ….

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