❗️Противник предпринял массированную атаку дронов и артиллерии по Курской области. Из реактивной артиллерии был обстрелян приграничный город Суджа.
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❗️Противник предпринял массированную атаку дронов и артиллерии по Курской области. Из реактивной артиллерии был обстрелян приграничный город Суджа.
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