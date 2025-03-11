В Госдуме вновь предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

Ранее проект был отклонен Депутаты Государственной думы от ЛДПР после отклонения Госдумой проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, продолжат добиваться законодательного оформления проекта.
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