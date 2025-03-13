Банки просят разрешить им замораживать средства получателей переводов

Банки обратились к ЦБ с просьбой предоставить им возможность замораживать средства на счетах получателей в случае подозрения на мошеннический перевод, пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное Национальным советом финансового рынка (НСФР) в Банк России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии