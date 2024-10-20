⚡️ В Севастополе для ветеранов СВО организовали прогулку на квадроциклах и лошадях Для ветеранов спецоперации, получивших увечья в бою, организовали экстремальную прогулку на квадроциклах.
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⚡️ В Севастополе для ветеранов СВО организовали прогулку на квадроциклах и лошадях Для ветеранов спецоперации, получивших увечья в бою, организовали экстремальную прогулку на квадроциклах.