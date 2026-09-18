Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на фронте (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизионные прицелы. Продолжаем сбор на необходимое оборудование.
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