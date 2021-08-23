Для покупки облигаций россиянам придётся сдать тест

Дать определение кредитному рейтингу облигаций, перечислить риски покупки иностранных акций, понимать потенциальные убытки при продаже опционов — на эти и подобные вопросы придётся ответить гражданам, желающим приобрести сложные финансовые продукты.
Дать определение кредитному рейтингу облигаций, перечислить риски покупки иностранных акций, понимать потенциальные убытки при продаже опционов — на эти и подобные вопросы придётся ответить гражданам, желающим приобрести сложные финансовые продукты.
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