TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

«Я ушла бы от него, если бы встретила достойнее»: почему Инна Чурикова прожила с Панфиловым полвека

«Я ушла бы от него, если бы встретила достойнее»: почему Инна Чурикова прожила с Панфиловым полвека

Инне Чуриковой однажды задали вопрос, который журналисты явно рассчитывали превратить в сенсацию: могла бы она уйти от мужа, Глеба Панфилова? Актриса ответила утвердительно — и на первый взгляд это выглядело как трещина в союзе, который считали одним из самых прочных в советском кино.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым