«Я ушла бы от него, если бы встретила достойнее»: почему Инна Чурикова прожила с Панфиловым полвека

Инне Чуриковой однажды задали вопрос, который журналисты явно рассчитывали превратить в сенсацию: могла бы она уйти от мужа, Глеба Панфилова? Актриса ответила утвердительно — и на первый взгляд это выглядело как трещина в союзе, который считали одним из самых прочных в советском кино.
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