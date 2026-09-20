«Я ушла бы от него, если бы встретила достойнее»: почему Инна Чурикова прожила с Панфиловым полвека

Инне Чуриковой однажды задали вопрос, который журналисты явно рассчитывали превратить в сенсацию: могла бы она уйти от мужа, Глеба Панфилова? Актриса ответила утвердительно — и на первый взгляд это выглядело как трещина в союзе, который считали одним из самых прочных в советском кино.