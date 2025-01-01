Плагиат и заговор против Трампа? Что скрывается за кадром новогодней комедии "Один дома"

До сих пор не развеянные подозрения в плагиате и настоящий заговор против Дональда Трампа: что скрывается за кадром новогодней голливудской комедии "Один дома" и её сиквела?"О времена, о нравы…" - так и хочется воскликнуть при просмотре знаменитых голливудских комедий "Один дома" (1990) и "Один дома - 2" (1992).