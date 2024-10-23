Мирный атом поможет РЖД осветить БАМ. Электрификация Восточного полигона железных дорог порождает миллиардные проекты и отраслевые союзы

В первом тексте нашего энергетического сериала мы рассказывали о том, что затраты на электрификацию Восточного полигона железных дорог могут обрасти дополнительными нулями, это оправдано позитивными эффектами, которые получит транспортная инфраструктура БАМ и Транссиба.