Российский священник объяснил, почему не нужно закрывать зеркала в доме умершего

Традиция завешивать зеркала тканью в доме умершего не имеет отношения к христианской вере и является суеверием, заявил руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев, пишет издание «Аргументы и факты Иркутск» .
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